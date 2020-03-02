1.5 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

وصلت أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال شهر يناير الماضي إلى 1.525 مليون مسافر، مقارنة ب 1.122 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من 2019، والتي تعتبر الأعلى في تاريخه، حيث بلغ النمو 36%. وأظهرت بيانات صادرة عن المطار، أن حجم مناولة الشحن في المطار بلغ 7355 طناً خلال يناير الماضي مقارنة ب 6998 طناً خلال الفترة نفسها من 2018، في حين وصل حجم الشحن الجوي إلى 2624 طناً.

وكان عدد المسافرين عبر المطار قد وصل إلى 13.6 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة قدرها 13% مقارنة مع العام 2018 الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى 12 مليون مسافر، ليكون بذلك من أكثر مطارات المنطقة نمواً في أعداد المسافرين.