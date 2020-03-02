"الديانة التركي" يفتتح مدرسة و4 آبار مياه في السودان

الخرطوم/ عمر أردم/ الخليج 365
افتتح وقف الديانة التركي، الأحد، مدرسة و4 آبار مياه شرب في مناطق مختلفة بالسودان.
وفي حديث للأناضول، قال ممثل الوقف بالسودان، مصطفى بولند ضضاش، إنهم افتتحوا 3 آبار في ولاية الجزيرة، ومدرسة في ولاية النيل الأزرق إلى جانب توزيع مساعدات مدرسية لـ 200 طالب.
وأضاف أن الوقف افتتح أيضا بئرا في مدينة الدمازين جنوب شرقي السودان.
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