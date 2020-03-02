مصر: اشتبهنا في 1443 إصابة بـ"كورونا" وحالة واحدة كانت إيجابية

الخليج 365

كشفت السلطات المصرية، الأحد، أنها اشتبهت في إصابة 1443 شخصًا بفيروس "كورونا"، لكن النتائج جميعها كانت "سلبية"، باستثناء شخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، وتماثل للشفاء لاحقًا.

وقبيل مغادرتها إلى الصين، قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة: "تم إجراء 1443 تحليلاً لحالات مشتبه في إصابتها، وكانت النتائج جميعها سلبية، باستثناء حالة الشخص الأجنبي، الذي كان حاملًا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة وحالته الصحية جيدة تمامًا".

وأضافت أنه "تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية له (المصاب) تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية، أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة".

وقالت إنها تحمل إلى الصين هدية عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين بكين والقاهرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

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وأعلنت السلطات المصرية، الأحد، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس منذ اكتشاف الحالة، التي تماثلت للشفاء.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، وانتشر لاحقًا في 63 دولة، بينها 9 دول عربية هي: الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر وقطر.

وأودى الفيروس حتى الأحد بحياة ألفين و980 شخصًا، وأصاب أكثر من 86 ألفًا و900 آخرين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي سبب حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.