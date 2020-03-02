سوريون في إدلب: لأول مرة نرى مقاتلات في الجو ولا نخشاها

إدلب – أنقرة/الخليج 365

عبّر مدينون سوريون في مناطق المعارضة شمالي البلاد، عن دعمهم لعملية "درع الربيع" التي أطلقتها تركيا في إدلب ضد قوات النظام، رافعين لافتة كتب عليها "لأول مرة منذ 9 سنوات نرى مقاتلات في الجو ولا نخشاها".

وخرجت العديد من المظاهرات الداعمة لتركيا، في مناطق سرمدا، وبنش، وكفر تحاريم، وأطمة، ودانا، وهزنو، وكيلي التابعة لمحافظة إدلب، إلى جانب أماكن أخرى ضمن مناطق عملية "درع الفرات" بريف حلب شمالي سوريا.

ورفع المتظاهرون أعلام تركيا والثورة السورية، مطلقين شعارات داعمة لتركيا وقواتها المسلحة، ومناهضة للنظام السوري، وروسيا وإيران.

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كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها باللغتين العربية والتركية: "لأول مرة منذ 9 سنوات نرى مقاتلات في الجو ولا نخشاها"، و"نرحّب بالتدخل التركي" و"نحن والأتراك أخوة في الدين والتاريخ والحضارة والإنسانية".



وفي حديثه للأناضول، عبّر السوري رامي عاكف، عن دعمه للعملية التركية في إدلب. مطالبا بانسحاب قوات النظام السوري إلى ما بعد حدود اتفاقية سوتشي.

بدوره، أعرب محمد شيخ، إنهم اجتمعوا للتعبير عن شكرهم لتركيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.