أمير قطر يبحث مع ماكرون المستجدات الإقليمية والدولية

الدوحة / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع أمير قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين قطر وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات".

كما تم خلال الاتصال، "استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا الوضع في ليبيا والسبل الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار فيها، والوضع في أفغانستان".

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وأشاد ماكرون في الاتصال بجهود دولة قطر في التوصل إلى اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية الذي وقع بالدوحة، السبت.

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

ورعت الدوحة، منذ العام الماضي، جولات تفاوض بين واشنطن و"طالبان" حتى تكللت بتوقيع الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، ستسحب واشنطن جنودها تدريجيًا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من "طالبان"، وتعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.