الجيش الإسرائيلي يعلن رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة، دون أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "قبل فترة قصيرة، تم الكشف عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة من غزة، حيث سقط داخل حدود القطاع"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وتشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، هدوءًا نسبيًا منذ عدة أيام، بعد تصعيد عسكري استمر على مدار يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي، قبل أن ينتهي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، عبر وسطاء.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لا تسفر غالبا عن خسائر بشرية أو مادية.

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