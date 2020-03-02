بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
شيّع "حزب الله" اللبناني، الأحد، جثامين 5 من عناصره قتلوا في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، أثناء قتالهم بجانب قوات نظام بشار الأسد.
وشارك في التشييع رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، في محلة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفق مراسلة الخليج 365.
والقتلى هم: السيد علي إبراهيم الزنجاني، محمود عدنان حامد، عيسى علي برجي، طلال عادل حمزة شمص وأحمد فياض مصطفى.
ونقلت وسائل إعلام عن قائد عسكري داعم لقوات بشار في سوريا، الجمعة، قوله إن ضربات تركية استهدفت مقرًا لـ"لحزب الله"، المدعوم من إيران، قرب مدينة سراقب بإدلب، ما أدى إلى مقتل تسعة من عناصره وإصابة 30 آخرين.
وتواصل تركيا تنفيذ عملية عسكرية، باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، منذ اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى إلى استشهاد 33 جنديًا.
وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأحد، أن العملية نجحت حتى اليوم في "تحييد ألفين و212 عنصرًا تابعًا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيروت.. "حزب الله" يشيّع 5 من عناصره قتلوا في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.