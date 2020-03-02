تشكيل عصابي امتهن سرقة الكيابل الكهربائية بعشيرة

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الخليج - خالد الهديبي
تكثف الجهات الأمنية بشرطة عشيرة تحرياتها عن تشكيل عصابي امتهن سرقة الكيابل الكهربائية بمركز عشيرة والقرى المجاورة حيث اشتكى عدد كبير من اصحاب الإستراحات والمنازل خلال الأسبوعيين الماضيين من تكرار سرقة الكيابل الخارجية لمنازلهم وللإستراحات .
وطالب الأهالي الجهات المختصة بعشيرة بتكثيف تحرياتها والإطاحة بهذا التشكيل العصابي بأسرع وقت ممكن حيث ذكر عدد من الأهالي بأن هناك بعض الاستراحات اصبحت وكر لشراء وتجميع الخردوات والأسلاك والكيابل الكهربائية حيث يقومون بحرق الكيابل والاسلاك بعد شرائها ومن ثم يقومون ببيع الاسلاك النحاسية.
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