كورونا يهدد لبنان بالشلل واتجاه لإجراءات أكثر تشددا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر وصفتها أنها معنية بالقطاع الصحي أن هناك اتجاه لاتخاذ إجراءات متشددة لمحاولة الدولة ضبط تفشي فيروس كورونا.

وبعد إعلان إغلاق المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، في لبنان، أشارت المصادر الى إمكانية أن تتبع هذه الخطوة تعليق تام للرحلات الجوية بين لبنان ودول عدة بات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيها متسعًا للغاية ومن أبرزها إيران التي تشكل الدولة المصدرة الأولى للفيروس إلى لبنان، من خلال اللبنانيين المقيمين هناك أو الزوار والذين يعودون الآن لبلدهم بعدما تفشى الفيروس في إيران على نطاق خطير.

وقالت المصادر إن التدرج في الإجراءات يشمل التشدد على نقاط المراقبة البرية والبحرية والجوية كل، بحيث ينتظر أن تنحسر إلى حدود غير مسبوقة حركة التنقلات العابرة للحدود، الأسبوع المقبل، أسوة بكثير من الدول العربية والغربية والآسيوية التي صنفت بعضها لبنان في خانة الدول التي دعت رعاياها إلى الامتناع عن زيارته، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وتخوفت المصادر أن تتمدد حالة الشلل إلى الأعمال في المؤسسات الرسمية والخاصة وانحسار تلقائي للأعمال في معظم القطاعات التي تتطلب اختلاطا واسعا للأشخاص نظرا إلى خطر انتقال العدوى بفعل الاختلاط المباشر.