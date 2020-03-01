دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إزالة حوالي 6 مليون مقطع فيديو من اليوتيوب خلال ثلاثة أشهر بسبب الإنتهاكات ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد عن أن موقع اليوتيوب قام بإزالة 5,887,021 مقطع فيديو بين شهري أكتوبر وديسمبر من عام 2019. ومن مقاطع الفيديو التي تمت إزالتها، تمت إزالة ما يقرب من 5.3 مليون منها من خلال الإبلاغ التلقائي، مما يعني أنها تم إزالتها دون أي تدخل بشري. وفي الواقع، كان يوتيوب قادرا على إزالة 64.7٪ منهم قبل أن تتلقى حتى نسبة مشاهدة واحدة.

شكلت مقاطع الفيديو التي تضمنت محتوى ضار أو عمليات احتيال أو محتوى زائف الجزء الأكبر من عمليات الإزالة بنسبة 52٪، في حين كانت سلامة الأطفال هي السبب الثاني الأكثر شيوعًا الذي شكل 15.8٪، بينما شملت النسبة المتبقية مقاطع الفيديو التي تمت إزالتها بسبب العري أو المحتوى الجنسي، ومقاطع الفيديو العنيف، أو المحتوى الضار أو الخطير.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في عمليات الإزالة، حيث تم حذف أكثر من مليون مقطع فيديو، تليها هولندا والهند وإندونيسيا والبرازيل.

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ولسوء حظ بعض منشئي المحتوى، يمكن في بعض الأحيان إلغاء مقاطع الفيديو عن طريق الخطأ، بشكل خاص لإتمام عملية إزالة المحتوى بشكل تلقائي ودون أي تدخل بشري في الإشراف على هذه العملية.

ويوفر يوتيوب طريقة للمبدعين لاستئناف عمليات الإزالة، ولكنها ليست فعالة للغاية، فمن بين 108779 مقطع فيديو تم استئنافه، انتهى الأمر إلى استعادة 23,471 مقطع فيديو فقط.

المصدر

هذا الموضوع إزالة حوالي 6 مليون مقطع فيديو من اليوتيوب خلال ثلاثة أشهر بسبب الإنتهاكات ظهر على التقنية بلا حدود.