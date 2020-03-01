شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لا نضمن سلامة الطيران التركى بعد إغلاق المجال الجوى فوق إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا أوليج جورافلوف، إن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركى فى سوريا بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب.

وقال جورافليف للصحفيين، "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية فى سوريا"​​​.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت اليوم فرض حظر جوى فوق المنطقة الشمالية الغربية السورية التى تضم محافظة إدلب.

كان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،قال أنه سيوجه الدعوة إلى اجتماع استثنائى الأسبوع الحالى، لوزراء الخارجية الأوروبيين لمعاينة تداعيات الوضع فى إدلب السورية.

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ووفقا لوكالة الانباء السعودية، قال بوريل في بيان نشره مكتبه في بروكسل إن القتال المتجدد المستمر في إدلب وما حولها يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين وتسبب بمعاناة إنسانية لا توصف بين السكان، وله تأثير خطير على المنطقة وخارجها، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الرهيبة بكل الوسائل المتاحة له.

وأكد أنه يجب على الجميع، وخاصة النظام السورى، إعادة الانخراط بشكل عاجل في عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفًا أنه لا يوجد سوى حل سياسي لهذه الأزمة.

وشدد بوريل على ضرورة مواصلة حشد الموارد لتقليل معاناة السكان المدنيين لتوفير المأوى والغذاء والدواء، مؤكداً إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستواصل القيام بدورها، ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المناطق النائية، حيث يوجد الأشخاص الأكثر ضعفًا.