شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى: من الصعب استمرار الدعم السلعى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السودانى، إن الدعم السلعى الحالى يفتقر إلى العدالة والفاعلية، ويصعب استدامته، موضحا أنه يشكل نسبة كبيرة من الموزانة، ويتسبب في مشكلات مثل تسرب السلع والتهريب والندرة، وله تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي.

وأضاف البدوي، في كلمته أمام الورشة التي انعقدت اليوم الأحد، حول النظام الرقمى لبرنامج الدخل الأساسى شبه الشامل والشمول المالي بحضور اداما كوالالي ممثل البنك الدولي بالسودان، أن الدعم السلعي يؤثر على المشروعات الخاصة بتثبيت أسعار الصرف، وعلى مشاريع الدعم الاجتماعية، كما يمثل إعاقة كبيرة في توفر النقد الأجنبي.

Advertisements

وأشار إلى أن وزارة المالية شرعت في مناقشة آليات تطبيق برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل والشمول المالي، الذي يهدف إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والانتقال إلى الدعم المباشر.

ونوه بأن البرنامج يتميز بالشفافية والوضوح ويحقق العدالة الاجتماعية ويتيح للمواطن الحصول على الدعم، لافتا إلى أن هناك علاقة مباشرة بين البرنامج ودعم عملية السلام، لأن بناء السلام مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار الاقتصادي، مما يعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة والمواطن، ويعيد العقد الاجتماعي إلى السودان.

وشدد على ضرورة حدوث توسع في دعم التأمين الصحي والوجبة المدرسية وغيرها من أشكال الدعم الاجتماعي المباشر.