شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتلقى دعوة لاجتماع اللجنة العليا الأفريقية حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، دعوة من رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسمو نيغيسو لحضور اجتماع اللجنة الثانية العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية -في بيان- أن الدعوة سلمها للرئيس تبون وزير خارجية جمهورية الكونغو، جون كلود جاكوسو خلال استقبال الرئيس تبون له.

ويعقد اجتماع اللجنة الثانية العليا للاتحاد الإفريقي بمدينة إيو بتاريخ 12 مارس الجاري، ويخصص للدفع بعملية السلام في ليبيا على ضوء قرارات مؤتمر برلين الدولي وقرارات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

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وقال البيان إن الرئيس تبون بارك هذا المسعى؛ انطلاقًا من قناعته بأن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو الحل السياسي الذي يسمح بالعودة إلى مسار التفاوض بعيدًا عن التدخلات العسكرية الخارجية.

كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون،أصدر اليوم الأحد، خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للأمن، تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة لمواجهة أى انتشار لفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الرئاسة الجزائرية - فى بيان اليوم، "فى إطار التدابير التى اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة أى انتشار لفيروس (كورونا)، ترأس الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء المجلس الأعلى للأمن، قدم خلاله الوزير الأول (رئيس الوزراء) عرضا تقييميا للوضع".

وأضاف البيان، "أنه عقب عرض الوزير الأول، الذى طمأن من خلاله بأن السلطات المعنية تتحكم فى الأوضاع، أعطى الرئيس تبون تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة وأمر بتعبئة حثيثة لكافة القطاعات المعنية قصد مجابهة أى احتمال".