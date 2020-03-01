شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر تكشف كيف يسعى تميم لإفشل وحدة القبائل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قنات "مباشر قطر"، إنه بعدما نجحت القبائل الليبية في توحيد صفوفها خلف جيشهم الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والمعركة التي يخوضها ضد مجلس الخونة والتأمر "الرئاسي الليبي" برئاسة فايز السراج والذى يفضل مصالح تميم بن حمد أمير الإرهاب والديكتاتور العثمانى رجب طيب اردوغان على مصالح الشعب الليبى.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد يسعي وبشكل سافر لإفشال التوحد الليبي و منافسة الدور المصرى في الازمة وتحجيمه عبر إغرائه لبعض القبائل الليبية بأمواله الملوثة من أجل تلميع صورته وإفشال دور القيادة المصرية في توحيد ابناء الشعب الليبي تحت راية واحدة ونحي الانقسامات جانبا لرفع العلم الليبي يرفرف علي جميع الأراضي الليبية وطرد المرتزقة والمليشيات الإرهابية المدعومين من تميم واردوغان .

وأكد التقرير أن تميم استغل تونس ورئيسها قيس سعيد للفرقة بين القبائل الليبية من خلال دعوته لعواقل القبائل للاجتماع بالعاصمة تونس لرفض المبادرة المصرية وعدم الموافقة علي بنودها تكريسا للانقسام بين إخوتهم في الوطن.

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وأشار تقرير "مباشر قطر"، إلى أن القبائل الليبية وجهت صفعة قوية لتميم من خلال تأكيدهم في بيان موحد رفضون تماما أية تصريحات أو إملائات تخرج من أي دولة للشأن الداخلي الليبي وخاصة عندما تكون برعاية قطرية , مشيرين إلي أنهم قالوا كلمتهم في ملتقى ترهونة بوقوفهم خلف جيش بلادهم بقيادة المشير خليفة حفتر ضد الغزو التركي الذي يريد تدمير وتخريب بلادهم لنهب ثرواتها النفطية .