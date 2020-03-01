شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: القوات الروسية فى سوريا الوحيدة الموجودة بشكل قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمترى بيسكوف، إن القوات الروسية هي الوحيدة الموجودة في سوريا على أساس قانوني وبناءً على طلب قيادة الجمهورية العربية السورية.

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة (سبوتنيك) الروسية - أن جميع القوات العسكرية من الدول الأخرى في سوريا تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي.

كان المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، قال الجمعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب السورية، وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير هناك، وأضاف بيسكوف - عقب اجتماع الرئيس الروسى مع أعضاء المجلس وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الجانب التركى لم يبلغنا بوجود العسكريين الأتراك فى أماكن تجمع الإرهابيين فى إدلب"، لافتًا إلى أن "العسكريين الأتراك قتلوا فى مناطق العمليات الهجومية التى قامت بها العصابات الإرهابية".

وأشار إلى أن الجنود الأتراك قتلوا خارج نطاق نقاط المراقبة، مؤكدًا أن القوات التركية فشلت فى السيطرة على أعداد كبيرة من المسلحين ومنع أعمالهم العدائية تجاه المواقع الروسية.

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وأوضح بيسكوف أن روسيا "اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان أمن جمهورية تركيا على طول الحدود السورية التركية"​​​.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت فى وقت سابق، مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السورى فى محافظة إدلب أمس الخميس.

وكشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن "العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا فى صفوف الإرهابيين".

فيما نقلت "رويترز" عن وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الجمعة إن القوات التركية التي تعرضت للقصف يوم 27 فبراير ما كان ينبغي أن تتواجد في المنطقة السورية التي كانت بها وإن أنقرة لم تبلغ موسكو مسبقا بشأن مواقع هذه القوات.