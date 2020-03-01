شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: مقتل محتج وإصابة 24 فى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالشرطة، إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت 24 خلال احتجاج مناهض للحكومة في بغداد اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن هذا الشخص لقى حتفه برصاصة خرطوش أطلقت من بندقية صيد كما نجمت بعض الإصابات عن خرطوش وغاز مسيل للدموع.

كان مجلس النواب العراقى، الأحد، أجل مجدداً جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوى، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ووفقا لما نشره موقع "العربية"، شدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي على أن يوم غد آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف.

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من جهته، غادر علاوي البرلمان بعد فشل الأخير بجمع النصاب القانوني للتصويت على حكومته، وأبلغ مصدراً مقرباً منه أنه سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في وقت لاحق اليوم.

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على حكومة علاوي، الذى يواجه رفضاً من قبل الشارع، فضلاً عن تحالف القوى العراقية، الذى أعاد التذكير اليوم أيضاً بموقفه الرافض للتشكيلة الوزارية.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوى، قال إنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، وذكر علاوى فى خطاب بثه التليفزيون العراقي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، ـ أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة .. بدون مشاركة مرشحى الأحزاب السياسية"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.

وأضاف "إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق فى قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة" ، كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية".