شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية السياحية من إيطاليا إلى مطار صلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للطيران المدنى فى سلطنة عمان، اليوم الأحد، إن السلطنة علقت الرحلات الجوية السياحية من إيطاليا إلى مطار صلالة لمدة شهر للحيلولة دون تفشى فيروس كورونا.

وأعلنت إيطاليا وفاة 34 شخصا بالفيروس في حين وصلت حالات الإصابة به إلى 1700.

وسبق أن أعلنت سلطنة عمان، عن أول حالة شفاء من فيروس كورونا، وتم تعليق تنقل مواطنى دول الخليج، باستخدام الهوية الوطنية من وإلى السلطنة، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وفى ذات السياق قررت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تأجيل عقد المؤتمر الإقليمى الخامس والثلاثون لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2020، فى مسقط بسلطنة عمان، وذلك بسبب ظهور حالات للإصابة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان.

Advertisements

وفيما قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 327 حالة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 79251 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية أمس الجمعة وذلك بزيادة 47 حالة عن اليوم السابق، وأعلن إقليم هوبي، موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن قلقه البالغ من سرعة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، لافتا إلى أن عدد الحالات بلغ 3474 حالة فى 54