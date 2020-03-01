شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخى يستهدف قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أجنبية فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن هناك قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أجنبية في محافظة صلاح الدين.

فيما أفادت قناة الحدث فى نبأ عاجل لها أنه تم تعطيل الدوام الرسمي في دوائر حكومية في محافظة ميسان لـ 5 أيام بسبب كورونا، بالعراق.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قالت إن العراق أعلن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة.

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وأضافت الوزارة أن 2 من المصابين الستة في بغداد والأربعة الآخرين في السليمانية وجميعهم عادوا من إيران في الآونة الأخيرة.

كانت وزارة الصحة العراقية، اعلنت، إن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها فى بغداد والخامسة فى محافظة بابل، مما يرفع إجمالى عدد المصابين إلى 13، وأضافت الوزارة فى بيان أن المرضى أودعوا فى الحجر الصحي.

أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقي، اليوم السبت، عن الاشتباه فى إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد فى منطقة العبيدى بالعاصمة بغداد، وذكرت المديرية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى منطقة العبيدى لنقل الحالة المشتبه بها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة إلى مستشفى (اليرموك) فى العاصمة بغداد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وكانت دائرة صحة الكرخ فى العاصمة العراقية بغداد، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل ثانى إصابة بفيروس (كورونا) فى العاصمة.