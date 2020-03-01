شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تفضح دعم الدوحة لحزب يمنى لمهاجمة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المعارضة القطرية "قطريليكس"، أن حزب الإصلاح، ممثل جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن يشن هجوما متتاليا ضد المملكة العربية السعودية، بشكل مماثل لحملاته ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، الحزب الإخواني يقود حملات منظمة وممنهجة تستهدف ضرب التحالف العربي ونسف مشروعية تواجده وتدخله لدعم الشرعية في اليمن، بدعم من الدوحة.

مصادر أكدت أن موقف حزب الإصلاح هو موقف مدفوع الثمن، ويحدث لصالح تنفيذ الأجندة القطرية وتحالفها التركي الإيراني، حيث يقوم الحزب بالدور الأمثل دفاعًا عن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتنفيذ أجندة الملالي.

وتابعت المصادر: إن الحزب استخدم تمويلا قطريا ولجانا إلكترونية تابعة للجماعة الإرهابية بالإضافة إلى وسائل إعلامية تابعة لقطر لمهاجمة المملكة العربية السعودية، ويطالبون بضرورة رحيل قواتها الموجودة في اليمن لدعم الشرعية.

وشنت حسابات زائفة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هجوما شرسا ضد المملكة، بالتزامن مع تكثيف هجوم إعلام الإخوان بزعامة قناة الجزيرة القطرية، محاولين إخفاء الإنجازات السعودية والإماراتية في اليمن.

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قطريليكس

من جانبهم أكد مراقبون، أن التحول في سياسة حزب الإصلاح الإخواني، وتزايد هجومه على المملكة العربية السعودية، يتم قيادته من الدوحة، موضحين أن الأمر أوضح من اللازم خاصة مع التزامن في خطابات قناة الجزيرة مع تحركات عناصر الحزب.