شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع مبعوث أممى مستجدات الأوضاع فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع هوانج شيا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى، مستجدات الأوضاع في أفريقيا، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان- خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي- حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم برامجها الإنسانية والتنموية في قارة أفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

من جانبه، أشاد هوانج شيا بالتعاون البناء بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها لبرامجها المختلفة، وكذلك دعمها لجهود المجتمع الدولي، من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ربوع العالم.

Advertisements

كان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحث مع وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول أخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين .

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية موريتانيا عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة ، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.