شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتضن المعرض الدولى للطيران والدفاع لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن تونس لأول مرة المعرض الدولى للطيران والدفاع خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجارى، حيث سيقام في جزيرة جربة بحضور كبرى الشركات العالمية في الطيران والدفاع من جميع أنحاء العالم لعرض صناعاتها الجوية العسكرية والمدنية.

وتتخلل أعمال المعرض في إطار دورته العاشرة استعراضات جوية للطائرات بين ساعة وساعة ونصف يوميا من ضمنها استعراض لطائرة "اف 16" المقاتلة.

ونقلت وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد، عن الشركة المنظمة للمعرض الدولي للطيران والدفاع، أنه سيفتح أبوابه خلال الأيام الثلاثة الأولى أمام المهنيين لاستقبال وفود رسمية وأخرى لشركات عالمية متخصصة في مجالات الطيران والدفاع من مختلف البلدان.

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كما سيفتح المعرض أبوابه للزوار من الجمهور العادي لاتاحة الفرصة لهم لمشاهدة العروض الجوية والتعرف على أنواع الطائرات، حيث سيمثل احتضان تونس وجربة بصفة خاصة مثل هذه الفعالية العالمية كبيرة الحجم لأول مرة حدثا مهما من شأنه أن يستقطب اهتماما دوليا كبيرا.

كان الرئيس التونسى قيس سعيد، تسلم اليوم الأحد، من وزير الشؤون الخارجية بالحكومة الجديدة نور الدين الرى، خطة إصلاح منظومة العمل الدبلوماسي.

وأفاد وزير الخارجية التونسي عقب استقبال قيس سعيد له في قصر قرطاج، بأن هذا الإصلاح سيكون مبنيا على قواعد موضوعية لإعطاء دفعة معنوية لأبناء السلك الدبلوماسي وتشجيعهم على القيام بواجبهم في الدفاع عن مصالح تونس والتعريف بمواقفها وتعزيز علاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة.

وذكرت الرئاسة التونسية أنه تم خلال اللقاء استعراض أهمّ الاستحقاقات الإقليمية والدولية ومنها بالخصوص الإعداد لمشاركة تونس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذى سيعقد يوم الأربعاء المقبل في دورته العادية 153 بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.