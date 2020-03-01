دعماً لـ"درع الربيع".. مظاهرة في أعزاز السورية

أعزاز / الخليج 365
شهدت بلدة اختارين في منطقة أعزاز بريف محافظة حلب شمال غربي سوريا، مظاهرة دعماً لعملية "درع الربيع" التي أطلقتها تركيا في إدلب.
وقال مراسل الخليج 365 إن عشرات المتظاهرين في أختارين الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات"، رددوا شعارات ضد النظام السوري، ورافعين لافتات داعمة لتركيا.
كما تخللت المظاهرة الدعاء للشهداء.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.
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