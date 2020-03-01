"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو

غزة/محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأحد، عن تلقي أمينها العام زياد النخالة دعوة لزيارة روسيا.

وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، دعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو".

وأوضحت أن أمينها العام "سيلبي الدعوة الروسية وستجري الترتيبات اللازمة للزيارة".

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ولم تذكر الحركة تفاصيل إضافية حول الزيارة.

وتقيم روسيا علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية من بينها حركة "حماس"، و "الجهاد الإسلامي".

وكانت آخر زيارة لحركة الجهاد الإسلامي لروسيا في 12 فبراير/ شباط 2019 لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.