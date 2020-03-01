أنقرة: أكثر من 100 ألف مهاجر غادروا تركيا باتجاه أوروبا

أنقرة/ الخليج 365

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غربي البلاد باتجاه أوروبا بلغ أكثر من 100 ألف شخص.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها صويلو: "حتى الساعة 19:40 بالتوقيت المحلي (16:40 ت.غ)، غادر البلاد عبر ولاية أدرنة 100 ألف و577 مهاجر".

وفي السياق، يحاول المئات الدخول إلى اليونان من نقاط مختلفة عبر النهر أو البر، إذ يعمدون إلى قطع الأسلاك الشائكة أو القفز من فوقها.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداء من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.