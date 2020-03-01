"كورونا".. قطر تفرض "قيودا مؤقتة" على القادمين من مصر

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت قطر، الأحد، فرض "قيود مؤقتة" على دخول أراضيها لـ"جميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة"، ضمن إجراءات احترازية ضد فيروس "كورونا".

وذكرت الوكالة القطرية الرسمية للأنباء (قنا) أنه في ضوء انتشار وباء "كورونا على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء، فرضت دولة قطر قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية، عبر نقاط وسيطة".

وقطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منذ يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بينها منع رحلات الطيران المباشرة، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

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ولم توضح الوكالة القطرية طبيعة القيود المؤقتة التي تم فرضها.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر أمني قوله إن وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين.

وتأتي هذه القرارات، رغم إعلان القاهرة، الأحد، خلوها من أية إصابة بـ"كورونا"، بعد شفاء الحالة الوحيدة المشخصة للإصابة بالمرض.وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 63 دولة، بينها 9 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر وقطر.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان بعد الصين، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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