الاتحاد الأوروبي يقدم 30 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، الأحد، تقديم مساعدات إنسانية إضافية للبلاد بقيمة 30 مليون يورو.

جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل فونتيليس، عقب زيارته لمدينة الفاشر، شمال دارفور (غرب)، بحسب بيان للبعثة الأوروبية لدى الخرطوم.

وقال فونتيليس، إن "الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات إنسانية كبيرة في العام الماضي. ويسعدني أن أعلن أن الاتحاد سوف يقدم 30 مليون يورو كمساعدات إنسانية إضافية للسودان".

وأضاف: "كنت في شمال دارفور عام 2008 والحالة الآن أفضل، لكننا بحاجة إلى إيجاد حل دائم لمشاكل المشردين داخليا، إنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم لتطوير أنفسهم".

وشدد على ضرورة العمل سياسيا لتحقيق السلام من أجل استقرار الأوضاع في دارفور.

وتعهد فونتيليس بمواصلة الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات الإنسانية للسودان.

والسبت، وصل المسؤول الأوروبي الرفيع إلى الخرطوم، في زيارة تستغرق يومين.

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وفي وقت سابق الأحد، زار فونتيليس مدينة الفاشر، على رأس وفد رفيع المستوى من المستشارين الأوروبيين وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

والتقى الوفد الأوروبي المسؤولين في حكومة المدينة والمنظمات الدولية، كما تفقد معسكر "زمزم" الذي يعد أكبر المخيمات في دارفور ويضم 125 ألف نازح من النزاعات.

ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية للنازحين من الصراعات في دارفور عبر المنظمات الدولية والأوربية ووكالات الأمم المتحدة في مجال الغذاء والصحة ومياه الشرب والتعليم وحماية المدنيين.

والسبت، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقب لقائه فونتيليس، تلقي حكومته دعما بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الاتحاد، أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحة بقيمة 466 مليون يورو.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

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