مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثالثة على التوالي

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صحيفة الخليج الالكترونية
توج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي عقب فوزه على أستون فيلا 2 / 1 اليوم الأحد في المباراة النهائية.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله أجويرو في الدقيقة 20، وأضاف رودريجو هيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 30، ثم قلص أستون فيلا الفارق بهدف سجله مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.
وهذا هو اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي والسابع في تاريخه ليقلص الفارق إلى لقب واحد بينه وبين ليفربول، صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج برصيد ثماني ألقاب.
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