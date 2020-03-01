بالفيديو .. سائق مركبة يعرض حياة الأطفال للخطر

صحيفة الخليج الالكترونية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام قائد مركبة بنقل أطفال وباب السيارة مكسور ومفتوح على مصراعيه.

ووثق المقطع، الذي التقطع مواطن، قيام قائد المركبة بقيادة السيارة بسرعة عالية وينقل عدد من الأطفال وباب السيارة مفتوحا وبعض الأطفال بالقرب من الباب، معرضا حياتهم للخطر.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية بضبط سائق السيارة واتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للنظام لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.