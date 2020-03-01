الدفاع تعلن موعد فتح بوابة القبول الموحد على رتبة جندي إلى رقيب

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع ، اليوم (الأحد)، أن بوابة القبول للتقديم على عدد من الوظائف العسكرية للجنسين، تُفتح يوم الأحد الموافق الـ 13 من شهر رجب الجاري.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة أن باب القبول سيكون على رتب: “رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي”.

وأضافت أنه على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد في التاريخ المحدد للتقديم، بعد الاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول على الوظائف المشمولة في الإعلان.