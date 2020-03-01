قطر تسجل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلنت قطر عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، الأحد، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في البلاد.

وأكدت الوزارة أن الحالتين لمواطنين قطريين أُجليا من إيران في 27 فبراير/شباط، وأُدخلا الحجر الصحي، وبذلك يصل عدد المصابين إلى 3.

وكانت قد أعلنت الدوحة عن تسجيل أول إصابة بالفيروس على أراضيها، السبت، لمواطن يبلغ 36 عاما قادما من إيران وكان من ضمن المواطنين الذين أجلتهم الدوحة من إيران الخميس.

وأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع CNN أن بلاده مستعدة للتعامل مع الحالات المصابة بكورونا.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد أمر، الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حالياً في إيران "بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد" هناك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية القطرية.

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وكانت السفارة الإيرانية في الدوحة أصدرت بياناً نصحت فيه الرعايا الإيرانيين بتجنب السفر إلى قطر، تزامناً مع الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة القطرية بشأن البلدان التي تعاني من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، تفحص السلطات القطرية، البحارة الإيرانيين في موانئ حمد بالدوحة بمنطقة الرويس، لتحديد ما إذا كانوا خالين من الفيروس أم لا، فيما تُجبر السفن على مغادرة الموانئ فور تفريغ شحنتها.

وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إيران حتى 14 مارس/آذار المقبل.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بالفيروس في الكويت إلى 46، بعد الإعلان عن تسجيل حالة جديدة لشخص قادم من إيران، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في البلاد، الأحد، والتي أشارت إلى أن حالته مستقرة



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