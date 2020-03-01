تركيا.. البرلمان يستمع لوزيري الدفاع والخارجية عن الوضع بإدلب

أنقرة/ سنان أوصلو/ الخليج 365 يعقد البرلمان التركي، الثلاثاء، جلسة مغلقة للاستماع إلى وزيري الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، بشأن آخر التطورات في إدلب شمالي غربي سوريا. تعقد الجلسة عند الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (12:00 تغ) وسيقدم أكار وتشاووش أوغلو إحاطة للنواب بشأت التطورات في إدلب. كما يحضر الجلسة نائب الرئيس فؤاد أوقطاي. وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.

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