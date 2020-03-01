سراييفو.. صلاة الغائب على شهداء الجيش التركي في إدلب

سراييفو/الخليج 365

شهدت سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، أداء صلاة الغائب على شهداء الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأقيمت صلاة الغائب في مسجد داخل جامعة سراييفو الدولية، تلتها تلاوة آيات من القرآن الكريم على أرواح الشهداء الأتراك، ومن ثم الدعاء لهم.

وفي كلمة عقب أداء صلاة الغائب، قال سفير تركيا لدى سراييفو، خلدون قوتش، إن رسائل التضامن والوحدة المتوجهة إلى تركيا من الخارج، لها أهمية وقيمة، وبالأخص من دولة خاصة مثل البوسنة والهرسك.

وعقب أداء صلاة الغائب، تلى المشاركون بياناً ذُكر فيه أسماء شهداء الجيش التركي.

وقدم المشاركون في البيان، عزاءهم لتركيا حكومة وشعباً في شهدائها العسكريين، معربين عن تضامنهم معها في مصابها.

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كما شارك في مراسم صلاة الغائب، عسكريون أتراك متواجدين في البوسنة والهرسك تحت مظلة قوات حفظ السلام الأوروبية (EUFOR)، وممثلين عن المؤسسات التركية هناك.

وتشهد إدلب توترا غير مسبوق جراء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"؛ ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن حصيلة خسائر النظام السوري جراء العملية حتى الآن شملت تحييد ألفين و212 عنصرا، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 من المدافع وراجمات الصواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 34 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.