ارتفاع مصابي "كورونا" في العراق إلى 19

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت العراق، الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 19.



وقالت الصحة العراقية، في بيان، إنها "شخّصت ست حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ 2 منها في بغداد و4 حالات في السليمانية (شمال)، وجميعهم كانوا في إيران مؤخراً".



وأضافت أن المصابين "يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة".

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في العراق إلى 19 منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير/شباط الماضي.



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وتشمل الحالات المصابة التي قدمت جميعاً من إيران، 8 في بغداد، و5 في كركوك (شمال)، و4 في السليمانية (شمال)، وواحدة في بابل (جنوب)، وواحدة أخرى في النجف (جنوب) لطالب إيراني جرى ترحيله إلى بلده.



والأربعاء الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 61 دولة، بينها 9 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر وقطر.



ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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