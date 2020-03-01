ارتفاع مصابي "كورونا" في البحرين إلى 47

البحرين / الخليج 365



أعلنت البحرين، الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 47.

وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، إن الإصابات تشمل 5 بحرينيين وسعودي كانوا وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.

وأضافت: "تم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة".

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وكشفت أنه "تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة (لم تسمها) تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة".

ومؤخرا اتخذت البحرين، إجراءات احترازية من "كورونا"، شملت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين، فيما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس هي إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا وكوريا الجنوبية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 61 دولة، بينها 9 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر وقطر.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.