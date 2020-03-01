ملك الأردن وبارزاني يبحثان مكافحة الإرهاب وتعزيز التبادل التجاري

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، الأحد، التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتعزيز التبادل التجاري بين عمان وأربيل.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمان، التي وصلها بارزاني الأحد، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن العاهل الأردني وبارزاني بحثا "سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والإقليم في ظل الإمكانات الاقتصادية المشتركة في شتى القطاعات".

كما تناول اللقاء "التنسيق الحيوي المشترك بين الجانبين في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وخصوصاً في العراق وسوريا".

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ونقل البيان عن الملك الأردني قوله: "ناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق الخاص بين الجانبين".

وأبدى استعداد بلاده لتعزيز التبادل التجاري "لما فيه مصلحة الجانبين".

من جهته، وجّه بارزاني شكره إلى الأردن لوقوفها مع الشعب العراقي، مضيفاً "لا ننسى دور الأردن في مساعدتنا خلال السنوات الصعبة".

وأكد على ترحيب الإقليم بالاستثمارات الأردنية.

كما أثنى بارزاني على الدور المحوري للملك عبد الله الثاني، في استتباب الأمن بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.