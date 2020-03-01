أيتام أفغان يتلون دعاء ختم القرآن على شهداء تركيا في إدلب

كابل/ الخليج 365

تلا أطفال أيتام في العاصمة الأفغانية كابل، الأحد، دعاء ختم القرآن الكريم، على روح الشهداء الأتراك، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في فعالية، نظمتها رئاسة بعثة الهلال الأحمر التركي بأفغانستان، جرى خلالها عرض مقطع مصور للحظات استشهاد 34 جنديا تركيا في إدلب.

وقال مدير دار أيتام "الإمام بخاري"، سليمان نيصاري، في كلمة خلال الفعالية: "العالم الإسلامي فخور بتركيا لأنها الدولة الوحيدة المدافعة عن قضاياه".

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وأفاد نيصاري، بأن الشعب الأفغاني يتقاسم الألم مع عائلات الشهداء الأتراك. داعيا لهم بالرحمة.

من جانبه، ذكر رئيس البعثة فاتح أيتيكين، أن الأطفال الأيتام قاموا بتلاوة دعاء ختم القرآن على روح الشهداء الأتراك في إدلب.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 34 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.