خروج مطار "النيرب" عن الخدمة إثر استهداف تركي

إدلب/ مراسلون/ الخليج 365

استهدف الجيش التركي، مطار النيرب العسكري التابع لنظام بشار الأسد بريف محافظة حلب السورية، ما أدى لخروجه عن الخدمة.



ويعتبر المطار أحد أشهر القواعد العسكرية التي استخدمتها قوات النظام في استهداف عناصر الجيش التركي والمدنيين السوريين.

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واستهدف الجيش التركي، السبت، المطار بواسطة طائرات بدون طيار هجومية، ووسائط الدعم الناري، ما أسفر عن خروجه عن الخدمة.

وعقب استهدف الجيش التركي لمطار كويرس العسكري الواقع شرق حلب، نقلت قوات النظام المعدات والوسائط الجوية إلى مطار النيرب.

وأفادت مصادر محلية، أن خروج مطار النيرب عن الخدمة، سيُقيّد من تحركات قوات النظام في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.