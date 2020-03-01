بحضور اللجنه الوطنية لمكافحة التدخين .. مدير مستشفى الزلفي يدشن “عيادة مكافحة التدخين” في العيادات الخارجية بالمستشفى

صحيفة الخليج الإلكترونية دشن سعادة مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد , صباح اليوم “عيادة مكافحة التدخين” في العيادات الخارجية بالمستشفى, بحضور اللجنه الوطنية لمكافحة التبغ بالصحة العامة بصحة الرياض, يليها معاينة لوحات الاكريلك الخاصه بالمنع والتوعيه الصحية

. ومن جانبها قامت اللجنه الوطنية لمكافحة التبغ بالصحة العامة بصحة الرياض بزيارة عيادة مكافحة التدخين بمركز صحي حي الخالدية التابع لمستشفى الزلفي, وتكريم مشرف القطاع الصحي بالزلفي الدكتور احمد بن عبدالعزيز البحر, و مشرف عيادة مكافحة التدخين, الأخصائي نادر القريعان, و الأستاذ محمد الفالح و الأستاذ عبدالله الدريويش, لجهودهم المستمرة في مكافحة التدخين, والتوعية الصحية بأضرار ومخاطر التدخين. Advertisements

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