الصحة :25 مستشفى جاهز للتعامل مع كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد عبد العالي، أن المملكة جهزت 25 مستشفى وجهزت 80 ألف سرير للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا قد يتم رصدها، فيما جهزت 8000 سرير للعناية المركزة للمصابين بالفايروس.

أما عن المواطنين السعوديين الموجودين في الخارج، فأعلن خلال مؤتمر صحفي للجنة متابعة فيروس كورونا، في المملكة، (وهي لجنة تضم عدة جهات حكومية من بينها وزارة الحج والعمرة والصحة والخارجية) أن المملكة قامت بتسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين من مناطق موبوءة، ووصلوا إلى المملكة واتخذت بشأنهم الإجراءات الصحية اللازمة، كما شدد على أن أي حالة إصابة بكورونا لم تسجل في المملكة.

وأوضح أنه تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، مضيفاً أن 106 آلاف من المعتمرين غادروا، منذ صدور القرار، وأشار إلى أنه تم إنجاز المسار الإلكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون في كافة المنافذ.

فيما أوقف العمل مؤقتاً بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقاً لمواطني الدول المنتشرة بها فايروس كورونا.