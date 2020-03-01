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من هي ريم السعد التي نعاها مغردون تويتر؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

من هي ريم السعد التي نعاها مغردون تويتر؟

متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج تحت عنوان #ريم_السعد_في_ذمه_الله.

 

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وقال المغردون بأن  ريم السعد إخصائية نفسية لها العديد من المنشورات التوعوية والمفيده من خلال حسابها على انستقرام وعرفها الكثيرون من خلال الحساب الخاص بها ونعاها الكثيرون من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

 

وارتفع هاشتاق ريم السعد من قبل العديد من لمغردين وذلك عَقب نشر خبر وفاتها طالبين الدعاء لها،, وهي من المرشدات النفسيات وتشارك متابعيها ببعض الفيديوهات والصور والمنشورات.

 

وتم تبادل اخر المنشورات لها وفيها من الأدعية والنصائح القيمة وطالب الكثيرون الدعاء لها الرحمه والمغفرة ولم توردنا اي تفاصيل حول سبب وفاة ريم السعد وكذلك جنازة ريم ولم يتم وضعها من خلال موسوعة ويكيبيديا.

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