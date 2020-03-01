شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أعراض مرض الكورونا والتدابير الاحترازية عند ظهورها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تتشابة أعراض مرض الكورونا مع الأنفلونزا الموسمية التي تنتشر خلال هذة الفترة نظرا للتقلبات الجوية وتغيير الفصول ، ويصيب الذعر معظم الأشخاص لتفكيرهم ان اصيبوا بمرض الكورونا لذلك يجب التنوية بكيفية التصرف فور ظهور آية أعراض للإصابة بمرض الكورونا وهل هي انفلونزا أم لا ، حيث لم يتم حتى الاصابة الاعلان عن تطعيم محدد للشفاء من هذا المرض



مدة انتشار فيروس كورونا في الجسم

مدة حضانة الفيروس "وهي الفترة التي تقع ما بين تعرض الإنسان للفيروس وظهور أعراض الإصابة عليه" تصل إلى 5 او 6 أيام تقريباً ولكنها تحتلف تبعاً للشخص والحالة الصحية الخاصة به أيضاً لتكون ما بين يومين إلى 14 يوماً.

أعراض مرض الكورونا تحت سن 15 عام

تبدأ أعراض الأصابة بالكورونا عند الأطفال تحت سن 15 عامًا في أغلب الحالات عقب 2 يوم من التقاط العدوى، وتستمر مدّة 10 أيام أو أكثر، ومن أهمّ أعراض هذا المرض:

- الالتهاب الرئوي، وهذا قد يحدث في بعض الحالات وخاصة المصابين بمرض القلب، والصدر، أو الذين يُعانون من ضعف المناعة.

- كحة مزعجة.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ضيق التنفس.

- آلام حادة في الحلق.

- سيلان الأنف.

- الصداع الحاد.

أعراض مرض الكورونا فوق سن 15 عام

كلما تقدمت في العمر كلما زادت احتمالية إصابتك بفيروس الكورونا ، كذلك كلما نقصت المناعة في الجسم يعتبر ذلك مؤشر على زيادة خطر الاصابة بفيروس كورونا وتشمل أعراض فيروس كورونا

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- السعال الجاف و صعوبة بلع الطعام أو الشراب

- ارتفاع درجة حرارة الجسم و الصداع المزمن الذي لا يتأثر بالمسكنات القوية

- صعوبة في التنفس.

- سيلان الأنف الذي تسببه ايضا الانفلونزا الموسمية

الصحة العالمية

اصدرت منظمة الصحة العالمية منشورًا يتضمن إجراءات وقائية نصحت باتباعها، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، والتي يمكن تطبيقها في المنزل، ومنها:

- الحرص على تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال.

- تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار

- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، والاهتمام بتعقيمهم.

- عدم ملامسة العين أو الأنف بأيدي غير نظيفة.

- استخدام المناديل الورقية عند العطس أو السعال، لمنع انتقال وانتشار العدوى.

- تجنب التعامل مع الطيور الحية، دون استخدام وسائل الحماية الشخصية.

- طهي الطيور جيدا، والتأكد من نضجها.

- ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة مثل وسائل المواصلات.