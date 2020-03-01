دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG توقف العمل بمصنع الشاشات بشكل مؤقت نتيجة لظهور حالة فيروس كورونا ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر عبر Joongang Ilbo عن توقف العمل بمصنع شركة LG للشاشات في غومي في كوريا الجنوبية، نتيجة لوجود حالة مؤكدة من مرضى فيروس كورونا في أحد المصارف القريبة من المنشأة الصناعية.

رغم عدم تأثير فيروس كورونا على منشأة LG الصناعية في مقاطعة غومي بشكل مباشر، إلا أن شركة LG إتخذت قرار سريع لحماية موظفي الشركة.

وتركز منشأة LG الصناعية في غومي على إنتاج لوحات TFT التي ترتكز على شاشات LCD، كما تشير التوقعات إلى أن إغلاق هذه المنشأة الصناعية لا يؤثر على إنتاج LG من الأجهزة حتى الآن، أيضاً من المقرر أن تعود هذه المنشأة الصناعية للعمل في 3 من مارس.

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من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن شركة LG تتخذ بعض الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا بين موظفي الشركة والحفاظ على سلامة الموظفين حيث تعمل الشركة على توفير أجهزة التعقيم، والأقنعة إلى جانب تثبيت كاميرات بالأشعة تحت الحمراء لمكافحة إنتشار الفيروس بشكل سريع.

المصدر

هذا الموضوع LG توقف العمل بمصنع الشاشات بشكل مؤقت نتيجة لظهور حالة فيروس كورونا ظهر على التقنية بلا حدود.