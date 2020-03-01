شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات رئيسا للمركز العربى للإعلام السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة المركز العربى للإعلام السياحى، خلال انتخابات مجلس الإدارة التى جرت اليوم الأحد فى مدينة شرم الشيخ؛ على هامش ملتقى الإعلام السياحى العربى الذى انطلقت فعالياته بالقاهرة من 26 حتى الأول من مارس الحالى ، وذلك للدورة المقبلة 2020 - 2024 بنظام التجديد النصفى كل عامين وفقا للائحة الجديدة، وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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جاء ذلك على هامش ملتقى الإعلام السياحى العربى الذى يختتم أعماله، اليوم الأحد، حيث انتخب أعضاء مجلس إدارة المركز الإعلامى حسين المناعى من الإمارات رئيسا، ومحمد عبدالقادر من السودان وسلطان اليحيائى نائبين للرئيس، و مصطفى عبدالمنعم أمينا عاما، وعبدالرحمن بسيونى من مصر رئيسا للمجلس التنفيذى، وعضوية كل من جاسم التنيب من الكويت، وخالد الدغيم من السعودية وخالد خليل من مصر، ورشا محمد من العراق، وأحمد عليوة من الأردن.