شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة العراقية ، إن العراق أعلن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة.

وأضافت الوزارة أن 2 من المصابين الستة في بغداد والأربعة الآخرين في السليمانية وجميعهم عادوا من إيران في الآونة الأخيرة.

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كانت وزارة الصحة العراقية، اعلنت السبت، إن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها فى بغداد والخامسة فى محافظة بابل، مما يرفع إجمالى عدد المصابين إلى 13، وأضافت الوزارة فى بيان أن المرضى أودعوا فى الحجر الصحي.

أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقي، اليوم السبت، عن الاشتباه فى إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد فى منطقة العبيدى بالعاصمة بغداد، وذكرت المديرية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى منطقة العبيدى لنقل الحالة المشتبه بها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة إلى مستشفى (اليرموك) فى العاصمة بغداد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وكانت دائرة صحة الكرخ فى العاصمة العراقية بغداد، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل ثانى إصابة بفيروس (كورونا) فى العاصمة.