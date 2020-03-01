اخبار الخليج

عاهل الأردن يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول فى قصر بسمان الزاهر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول فى قصر بسمان الزاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الملك عبد الله ، العاهل الأردن، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكى الهاشمى، اليوم الأحد، فى قصر بسمان الزاهر الملكى.

1776e2900186e715d0dbff42d36819cc
 

ووفقا لموقع الديوان الملكى الهاشمى وحسابه على تويتر، فقد تقبل العاهل الأردنى، أوراق اعتماد كل من سفير المملكة العربية نايف بن بندر بن أحمد السديرى، سفير الجمهورية التركية إسماعيل أراماز، سفيرة جمهورية بنجلادش الشعبية ناهدة سبحان، السفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا تيكران كيفوركيان، السفير غير المقيم لجمهورية كوبا ميجيل بورتو بارجا، السفير غير المقيم لجمهورية أستونيا ميكو هالجاس، السفير غير المقيم لجمهورية بيرو بول باريدس بوتيلا

18449f74a703b96c5db9354f3424980d
 

وأشار الموقع، إلى أنه لدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكى الأردنى والسلام الوطنى لكل من بلدانهم.

Capture
 

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة الملك البانى الحسين بن طلال، الملك المؤسس عبد الله بن الحسين والملك طلال بن عبد الله، وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكى الهاشمى ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

Advertisements
fff21fb45d4fe5faaddb55a024a7574f
 

واحتفل الملك عبد الله حسين الثانى، عاهل الأردن، بذكرى تعريب قيادة الجيش العربى الأردنى، مؤكدا أنه يوما خالدا من أيام الوطن الأعز، مقدما التحية لرجال القوات المسلحة بالمملكة، مشددا على أنهم أصحاب رسالة نبيلة وعزيمة لا تلين.

ESBdaGdXUAEfp2t
 

وكتب الحساب الرسمى للعاهل الأردنى عبر تويتر: "يوم خالد من أيام الوطن الأعز، ذكرى تعريب قيادة الجيش العربى الأردنى المصطفوى، نستذكر بكل فخر واعتزاز قرار الحسين البانى، رحمه الله، ونحيى نشامى قواتنا المسلحة، فهم أصحاب رسالة نبيلة وعزيمة لا تلين".

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاهل الأردن يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول فى قصر بسمان الزاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا