شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول فى قصر بسمان الزاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الملك عبد الله ، العاهل الأردن، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكى الهاشمى، اليوم الأحد، فى قصر بسمان الزاهر الملكى.



ووفقا لموقع الديوان الملكى الهاشمى وحسابه على تويتر، فقد تقبل العاهل الأردنى، أوراق اعتماد كل من سفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر بن أحمد السديرى، سفير الجمهورية التركية إسماعيل أراماز، سفيرة جمهورية بنجلادش الشعبية ناهدة سبحان، السفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا تيكران كيفوركيان، السفير غير المقيم لجمهورية كوبا ميجيل بورتو بارجا، السفير غير المقيم لجمهورية أستونيا ميكو هالجاس، السفير غير المقيم لجمهورية بيرو بول باريدس بوتيلا.



وأشار الموقع، إلى أنه لدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكى الأردنى والسلام الوطنى لكل من بلدانهم.





وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة الملك البانى الحسين بن طلال، الملك المؤسس عبد الله بن الحسين والملك طلال بن عبد الله، وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكى الهاشمى ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

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واحتفل الملك عبد الله حسين الثانى، عاهل الأردن، بذكرى تعريب قيادة الجيش العربى الأردنى، مؤكدا أنه يوما خالدا من أيام الوطن الأعز، مقدما التحية لرجال القوات المسلحة بالمملكة، مشددا على أنهم أصحاب رسالة نبيلة وعزيمة لا تلين.





وكتب الحساب الرسمى للعاهل الأردنى عبر تويتر: "يوم خالد من أيام الوطن الأعز، ذكرى تعريب قيادة الجيش العربى الأردنى المصطفوى، نستذكر بكل فخر واعتزاز قرار الحسين البانى، رحمه الله، ونحيى نشامى قواتنا المسلحة، فهم أصحاب رسالة نبيلة وعزيمة لا تلين".