شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى : القوات التركية تقصف مقر القيادة الروسية فى ريف منبج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، باستهدف القوات التركية، اليوم الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا.

وقال المرصد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية إن القوات التركية قصفت مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي.

وأضاف أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر نفذت قصفاً صاروخياً عنيفاً على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، الأمر الذى أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين، بالإضافة إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالإضافة لإصابة 5 منهم على الأقل بجراح متفاوتة، وسط نزوح لعشرات المدنيين من منازلهم على خلفية التصعيد التركى، فى الوقت الذى يتواصل فيه القصف بكثافة.

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كان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن اليوم الأحد بأن قوات الجيش السورى سيطرت على مدينة الصنمين بريف درعا الشمالى بجنوب سوريا، وقال المرصد - وفقا لما أوردته قناة (العربية الحدث) ، إن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلين سابقين لدى الفصائل المسلحة من جهة، وبين قوات الجيش السورى من جهة أخرى، تركزت فى الأحياء الشمالية والغربية من مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل الجيش السورى.

وأضاف، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مدني، وإصابة اثنين أخرين، يذكر أن تلك العملية تعد أكبر تصعيد فى محافظة درعا منذ أن بسط النظام السورى سيطرته عليها بشكل كامل فى يوليو لعام 2018.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد رصد قصفا متبادلا بين قوات الجيش السورى والقوات التركية محارو فى منطقة سراقب وريفها شرق إدلب.