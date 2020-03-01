شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصدر 10 مراسيم سلطانية سامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر السلطان هيثم بن طارق اليوم الأحد 10 مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها وفقا لوكالة الأنباء العمانية :

مرسوم سلطاني باعتماد قانون جهاز الأمن الداخلي.

مرسوم سلطاني: تعديلات على قانون الدفاع المدني. "اللجنة الوطنية للدفاع الوطني".

مرسوم سلطاني: بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني. يكون لها الشخصية والاعتبارية والمالية والإدارية وتتبع ديوان البلاط السلطاني، ويكون لها أمين عام.

مرسوم سلطاني بتعيين مبعوث خاص: يعين صاحب سمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد، مبعوثا خاصا لجلالة السلطان.

مرسوم سلطاني بتعيين سالم بن المحروقي وزيرا للتراث والثقافة.

مرسوم سلطاني بمنح الشيخ سباع بن سباع السعدي امين عام اللجنة العليا للاحتفالات مرتبة وزير.

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مرسوم سلطاني بتعيين السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون.

مرسوم سلطاني بتعيين السيد فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.

مرسوم سلطاني بتعيين مستشار خاص لجلالة السلطان.

يعين سمو السيد منصور بن ماجد ال سعيد مستشارا خاصا لجلالة السلطان بمرتبة وزير.

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أدى القسم سلطانًا لعمان، يناير الماضى، حسبما أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، وذلك بعد فتح الرسالة التي أوصى بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين.

ولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سنة 1954م، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كما شغل من قبل منصب نائب وزير الخارجية، والأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض، وكان لفترة المبعوث الخاص للسلطان قابوس.

وعُين خلال الفترة من (1983 – 1986) أول رئيس لاتحاد الكرة العُماني، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.