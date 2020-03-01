شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الأسبوع الوطنى للموهبة والإبداع فى تعليم جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات الاحتفاء بأسبوع "الموهبة والإبداع" بتعليم جازان بالمملكة العربية السعودية، والذى يأتى متزامناً مع اليوم الخليجى للموهبة والإبداع ، وذلك عبر عدد من المسابقات والورش والعروض بمقر المتوسطة الرابعة بمدينة جيزان .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكدت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم جازان وداد سوادى أن الاحتفاء بأسبوع الموهبة والإبداع يأتي من منطلق حرص الإدارة على نشر ثقافة الموهبة والإبداع من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستمر لمدة أسبوع، والتي تستهدف المدرسة والأسرة والطالبات لنشر ثقافة الموهبة والإبداع في المدرسة والمجتمع المحلى وزيادة وعيهم بأهمية رعاية الموهوبين وتقديم الدعم لهم والذى يأتى منسجما مع أهداف الرؤية الوطنية 2030.

وتعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء ودعم وتشجيع الموهوبين والموهوبات وتوعية المجتمع بخصائصهم وحاجاتهم وتوضيح سبل وطرائق الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، مبينة أن فعاليات أسبوع الموهبة ستتنوع بين البرامج الإذاعية والورش التدريبية والبرامج التفاعلية الإثرائية وبرامج ومسابقات علمية وزيارات وتجارب من الميدان ومعارض علمية ولقاءات تقدم ثقافة الموهبة كمنهج تعليمي يعمل على تحسين جودة الحياة التعليمية.

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كان مدير شرطة منطقة جازان، اللواء عبدالله بن مسفر الزهيرى، دشن فى مقر المديرية بمدينة جيزان ، حملة التوعية الأمنية الثانية بالمنطقة " أمنكم وسلامتكم هدفنا " التى تنفذها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بجازان العقيد عبدالله العقيبى .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح مشرف الحملة الرائد تركي السرحانى ، أن الحملة تستمر أسبوعًا واحدًا ، وتهدف لرفع مستوى السلامة المرورية بين سالكى الطرق ، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة ، واستخدام الجوال فى أثناء القيادة ، من خلال نشر المطويات التوعوية من قبل دوريات أمن الطرق بمراكز الضبط الأمني ، فضلا عن استغلال كثافة الحركة المرورية فى تعزيز مضامين الحملة وأهدافها .

كما بدأت اليوم الدورة التدريبية، التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، التى ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بحضور نائب مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله المنيع ، وذلك بمركز التدريب الزراعي بجازان .