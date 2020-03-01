مدارس الإمارات الحكومية تفتح باب التسجيل والانتقال للعام الدراسى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت وزارة التربية والتعليم فى الإمارات، اليوم،الأحد، باب التسجيل، والانتقال فى المدارس الحكومية للعام الدراسى المقبل 2020 ـ 2021 للطلبة المواطنين والوافدين،وأصحاب الهمم ابتداء من اليوم الأول من مارس فى جميع المراحل الدراسية.

وحددت سن القبول في رياض الأطفال، بـ4 سنوات للروضة الأولى، و5 سنوات للروضة الثانية، فيما حددت سن القبول بالصف الأول لمن أكمل السادسة من عمره، ولم يتجاوز الثامنة في 31 ديسمبر 2020.

وقصرت الوزارة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال على مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، فيما سمحت بالتسجيل في الصف الأول لمواطني الدولة، وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، ومن فى حكم المواطنين وهم الطلبة حاملو جوازات الإمارات سارية المفعول، ومواطنو مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين (حملة البطاقة الدبلوماسية)، فيما سمحت بالتسجيل في الصفوف من الثاني حتى الـ12لمواطني الدولة وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، ومن في حكم المواطنين أي الطلبة حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين (حملة البطاقة الدبلوماسية)، وأبناء أصحاب المراسيم، وأبناء جزر القمر، بالإضافة إلى الطلبة غير المواطنين «وفقاً للشروط والأحكام».

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن التسجيل في المدرسة، سوف يكون لمدة 3 أيام فقط أسبوعياً (الأحد، الثلاثاء، الخميس)، ويكون التسجيل من الساعة 08:30 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً لمدارس الحلقة الأولى والثانية والثالثة، فيما يكون التسجيل من الساعة 08:30 صباحاً حتى الساعة 11:30 ظهراً لرياض الأطفال. وأشارت الوزارة إلى أن آلية تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم ستكون عن طريق الرابط الإلكتروني أو زيارة المدارس الحكومية التي تتبع النطاق السكني، فيما سيقتصر تسجيل الطلبة غير المواطنين عبر الرابط الإلكتروني على موقع الوزارة الرسمي.

أصحاب الهمم أصحاب الهمم أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل الطلبة أصحاب الهمم يكون من خلال تعبئة طلب تحويل طالب مستجد إلى مراكز» همم لخدمات التعليم الدامج»، بحيث يتم حجز مقعد مبدئي للطالب في المدرسة أو الروضة، واعتماد الطلب المرفق من قبل إدارة المدرسة، ورفع الطلب المرفق المعبأ والمعتمد من قبل إدارة المدرسة إلى مراكز «همم لخدمات التعليم الدامج» التابع لها للتقييم والتشخيص بهدف معرفة إمكانية دمجه في المدرسة أو مركز متخصص لأصحاب الهمم، وتحديد الاحتياجات والخدمات. Advertisements وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحديد موعد لتقييم وتشخيص الطالب من قبل مراكز «همم» عن طريق فريق التربية الخاصة لتحديد احتياجاته وترشيحه للدمج، فيما ستكون الأولوية للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، لافتة إلى أنه لن يتم تسجيل وقيد الطالب بشكل نهائي في المدرسة ببرامج التعليم الدامج إلا بعد اعتماد تقرير ترشيحه للدمج من قبل فريق التربية الخاصة في مراكز «همم لخدمات التعليم الدامج».

بطاقة الهوية بطاقة الهوية وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بتسجيل الطلبة ببطاقة الهوية فقط، ويكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط ومن تنطبق عليهم الشروط، وعدم قبول الطلبة كمستمعين في الروضة أو المدرسة. وتلتزم إدارة المدرسة أو الروضة بالتسجيل مباشرة على نظام المنهل وعدم السماح للطلبة بالانتظام في الدراسة بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب من قبل الوزارة على النظام، والتأكد من توفر جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب وولي الأمر. وشددت على ضرورة التزام، رياض الأطفال والمدارس الحكومية، بقبول الطلبة المستجدين وفق توزيع المناطق السكنية، وعلى جميع إدارات المدارس ضرورة الالتزام باستقبال أولياء أمور الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وإجراء اللازم في حال استيفاء شروط التسجيل، وذلك بالتسجيل مباشرة في نظام المنهل أو في قوائم الانتظار الإلكترونية فى حال عدم توفر الشواغر والتوقيع على نموذج لمن يهمه الأمر. وأشارت الوزارة إلى أن الطلبة غير المواطنين، سيقبل المتميزون منهم في مدارس التعليم العام من الصف الثاني إلى الـ12، بعد تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكترونى، شرط ألا تقل نسبة درجات الطالب عن 85% في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، وألا يزيد عدد المقبولين عن 20% من عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة. ولفتت إلى أنه سيتم تحصيل رسوم دراسية من الطلبة غير المواطنين المقبولين في مدارس التعليم الحكومي بواقع 6 آلاف درهم عن السنة الدراسية، وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها، كما يجب أن يوقع ولي الأمر على تعهد بالالتزام بدفع الرسوم الدراسية بشكل كامل في الوقت المحدد.

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