شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: حريصون على توطيد العلاقات مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى اليوم ، الأحد ، على متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، مشددا على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق فى تحقيق تطلعاته بمستقبل مزدهر.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى اليوم، لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزانى بقصر بسمان في عمان ، حيث بحثا آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان وسبل توسيعها فى المجالات كافة لا سيما الاقتصادية منها.

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كما تطرق اللقاء ، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

كان الملك عبد الله ، العاهل الأردن، اعتمد أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكى الهاشمى، اليوم الأحد، فى قصر بسمان الزاهر الملكى.

ووفقا لموقع الديوان الملكى الهاشمى وحسابه على تويتر، فقد تقبل العاهل الأردنى، أوراق اعتماد كل من سفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر بن أحمد السديرى، سفير الجمهورية التركية إسماعيل أراماز، سفيرة جمهورية بنجلادش الشعبية ناهدة سبحان، السفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا تيكران كيفوركيان، السفير غير المقيم لجمهورية كوبا ميجيل بورتو بارجا، السفير غير المقيم لجمهورية أستونيا ميكو هالجاس، السفير غير المقيم لجمهورية بيرو بول باريدس بوتيلا.